Метеорологи попереджають про небезпеку. Зазначають, що якість повітря суттєво погіршиться, передає 24 Канал.
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Коли пил з Сахари накриє всю Україну
Про пил з Сахари 30 березня повідомляла метеорологічна станція Бориспіль. Зауважили, що найближчими днями буде суттєве погіршення якості повітря.
В Україну прибуває пил із Сахари. Сьогодні (у суботу – 24 Канал) пилом накрило Прикарпаття, а ось 1 квітня така ситуація буде по всій Україні,
– наголосили експерти.
Також зазначили, що небо буде дуже тьмяним. Цікаво, що при цьому очікується аномальне тепло до +25 градусів.
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Україну накриє пил з Сахари / Скриншот Метеорологічної станції Бориспіль
Пилова хмара у 2021 році
- Зауважимо, що у 2021 році Україну також накривала пилова хмара з Сахари. Тоді вона сунула до нашої держави з Заходу, зокрема, з території Польщі.
- Синоптик Валерій Латуха пояснив, що аерозолі загрожують здоров'ю людей. Особливо це стосується хворих на астму чи інші респіраторні захворювання.
- Експерт зазначав, що аерозолі розсіюють і поглинають сонячне світло. Це зменшує видимість. Також вони впливають на погоду та клімат, охолоджуючи або зігріваючи Землю.
- Джерела аерозолів – промислові забруднення атмосфери, дим від пожеж, пил від пилових бур, морська сіль, вулканічний попіл та смог.