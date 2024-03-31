Метеорологи попереджають про небезпеку. Зазначають, що якість повітря суттєво погіршиться, передає 24 Канал.

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Коли пил з Сахари накриє всю Україну

Про пил з Сахари 30 березня повідомляла метеорологічна станція Бориспіль. Зауважили, що найближчими днями буде суттєве погіршення якості повітря.

В Україну прибуває пил із Сахари. Сьогодні (у суботу – 24 Канал) пилом накрило Прикарпаття, а ось 1 квітня така ситуація буде по всій Україні,

– наголосили експерти.

Також зазначили, що небо буде дуже тьмяним. Цікаво, що при цьому очікується аномальне тепло до +25 градусів.

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Україну накриє пил з Сахари / Скриншот Метеорологічної станції Бориспіль

Пилова хмара у 2021 році