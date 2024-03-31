Якою буде погода у другий місяць весни, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Також розповів, чи можливий сніг і де ще будуть заморозки, передає 24 Канал.

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Яка буде погода у квітні

Перша половина квітня в Україні очікується аномально теплою. В окремі дні денна температура повітря підвищуватиметься до 20 – 25 градусів.

У західній та південній частині місцями 26 – 28 градусів. А вночі коливатись в межах 3 – 10 тепла. На півночі Лівобережжя можливі нічні заморозки наприкінці першої декади до 0 – 5 градусів морозу, переважно у пониженнях рельєфу і вздовж русел річок,

– зазначив Кібальчич.

Водночас додав, що вже приблизно з 9 – 10 березня ночі стануть помітно теплішими по всій Україні. Так, за прогнозом синоптика, в середньому упродовж місяця температура повітря виявиться на 2 – 3,5 градуса вищою за кліматичну норму.

До речі, опади будуть переважно у вигляді дощів. В окремі дні подекуди можливий дрібний град та грози. Цікаво, що загальна кількість опадів очікується недостатньою у більшості областей. Адже переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску по всій південно-східній частині Європи.

Імовірність випадання снігу незначна (за винятком Карпатського регіону, де сніг у квітні є нормою),

– підкреслив синоптик.

Отже, сумарна кількість опадів за квітень очікується приблизно на 20 – 30 % нижче за середні багаторічні показники.

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Зверніть увагу! У зв'язку з тенденцією розвитку посухи в деяких областях зросте рівень пожежної небезпеки. Тож варто утриматися від спалювання трави, очерету і гілок. Адже цими діями можна серйозно нашкодити екології та наразити на небезпеку життя людей і диких тварин.