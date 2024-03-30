Так, очікується, що у квітні температура лише в частині областей буде вищою за норму. Чого чекати, розповіли в Укргідрометцентрі, пише 24 Канал.

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Прогноз погоди на місяць

Синоптики зазначили, що середня місячна температура повітря передбачається в межах 8 – 13 градусів тепла, у Карпатах 6 – 7.

Це близько до норми, лише у більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1 – 1,5 градуса вище за норму,

– спрогнозували в Укргідрометцентрі.

Додали, що місячна кількість опадів очікується в межах 30 – 52 міліметрів. У Карпатах 60 – 89, що в межах норми.

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