Буде сніг і холод, або ж аномальне тепло на католицький Великдень, спрогнозував Ігор Кібальчич. До речі, синоптик детально розповів, яка буде погода цього тижня.

Зверніть увагу Великдень 2024: хто буде святкувати 31 березня, і чому дати відзначення відрізняються

Прогноз на Великдень

Істотні опади 31 березня не очікуються. Вітер буде південно-західний, 6 – 10 метрів на секунду. Цікаво, що доволі тепло буде навіть вночі, зокрема, від 6 до 11 градусів. Ба більше, вдень 18 – 23.

У південних та місцями центральних областях, а також у центральних районах Криму 24 – 26 градусів тепла,

– зазначив Кібальчич.

Зауважимо, що гарна погода буде в Україні й у суботу. Взагалі без опадів. Вночі у центральних і південних областях подекуди тумани. Вітер переважно південно-західної чверті, 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі 30 березня від 4 до 9 градусів тепла, вдень 15 – 20. Однак, у західних, центральних і південних подекуди до +25.

Дивіться також Потепління та дрібні дощі: прогноз погоди на 27 березня

Погода здивує