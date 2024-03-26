Погода у середу потішить теплом, адже температура буде +15 удень. Однак у південних регіонах на ранок очікується туман, зокрема у Кіровоградській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дивіться також Планета "на межі": у 2024 році спека може бути побити рекорди 2023-го
Погода в Україні
Очікується переважно південно-східний напрямок вітру зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Проте, вдень у західних областях можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі буде коливатися від +3 до -2. Удень температура підніметься до комфортних +10 – +15. Втім, на високогір'ї Карпат буде прохолодніше. Від -1 до -6 уночі та від +5 до +10 тепла вдень.
В небі над Україною очікується мінлива хмарність. На сході України очікуються дрібні дощі.
Радимо бути обачними жителям південних регіонів, адже вночі та вранці подекуди буде туман.
Якою буде температура в областях України
Київ – +12...+14
Ужгород – +14...+16
Львів – +14...+16
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +13..+15
Чернівці – +14...+16
Хмельницький – +13…+15
Луцьк – +14...+16
Рівне – +13...+15
Житомир – +12...+14
Вінниця – +12...+14
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +10...+12
Суми – +10...+12
Полтава – +12...+14
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +11...+13
Харків – +11...+13
Прогноз погоди в Україні 27 березня / Карта Укргідрометцентру