Погода у середу потішить теплом, адже температура буде +15 удень. Однак у південних регіонах на ранок очікується туман, зокрема у Кіровоградській, Черкаській та Чернігівській областях.

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Погода в Україні

Очікується переважно південно-східний напрямок вітру зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Проте, вдень у західних областях можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі буде коливатися від +3 до -2. Удень температура підніметься до комфортних +10 – +15. Втім, на високогір'ї Карпат буде прохолодніше. Від -1 до -6 уночі та від +5 до +10 тепла вдень.

В небі над Україною очікується мінлива хмарність. На сході України очікуються дрібні дощі.

Радимо бути обачними жителям південних регіонів, адже вночі та вранці подекуди буде туман.

Якою буде температура в областях України

Київ – +12...+14

Ужгород – +14...+16

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +13..+15

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +14...+16

Рівне – +13...+15

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +10...+12

Суми – +10...+12

Полтава – +12...+14

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +11...+13

Харків – +11...+13

Прогноз погоди в Україні 27 березня / Карта Укргідрометцентру