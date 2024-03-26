Погода в среду порадует теплом, ведь температура будет +15 днем. Однако в южных регионах на утро ожидается туман, в частности в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

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Погода в Украине

Ожидается преимущественно юго-восточное направление ветра со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Однако днем в западных областях возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от +3 до -2. Днем температура поднимется до комфортных +10 – +15. Впрочем, на высокогорье Карпат будет прохладнее. От -1 до -6 ночью и от +5 до +10 тепла днем.

В небе над Украиной ожидается переменная облачность. На востоке Украины ожидаются мелкие дожди.

Советуем быть осмотрительными жителям южных регионов, ведь ночью и утром местами будет туман.

Какой будет температура в областях Украины

Киев – +12...+14

Ужгород – +14...+16

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +14...+16

Ровно – +13...+15

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +11...+13

Николаев – +12...+14

Херсон – +12...+14

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +10...+12

Сумы – +10...+12

Полтава – +12...+14

Днепр – +12...+14

Запорожье – +13...+15

Донецк – +12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – +11...+13

Прогноз погоды в Украине 27 марта / Карта Укргидрометцентра