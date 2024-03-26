Погода в среду порадует теплом, ведь температура будет +15 днем. Однако в южных регионах на утро ожидается туман, в частности в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.
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Погода в Украине
Ожидается преимущественно юго-восточное направление ветра со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Однако днем в западных областях возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от +3 до -2. Днем температура поднимется до комфортных +10 – +15. Впрочем, на высокогорье Карпат будет прохладнее. От -1 до -6 ночью и от +5 до +10 тепла днем.
В небе над Украиной ожидается переменная облачность. На востоке Украины ожидаются мелкие дожди.
Советуем быть осмотрительными жителям южных регионов, ведь ночью и утром местами будет туман.
Какой будет температура в областях Украины
Киев – +12...+14
Ужгород – +14...+16
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +14...+16
Ровно – +13...+15
Житомир – +12...+14
Винница – +12...+14
Одесса – +11...+13
Николаев – +12...+14
Херсон – +12...+14
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +10...+12
Сумы – +10...+12
Полтава – +12...+14
Днепр – +12...+14
Запорожье – +13...+15
Донецк – +12...+14
Луганск – +11...+13
Харьков – +11...+13
Прогноз погоды в Украине 27 марта / Карта Укргидрометцентра