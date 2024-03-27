Будет снег и холод, или же аномальное тепло на католическую Пасху, спрогнозировал Игорь Кибальчич. Кстати, синоптик подробно рассказал, какая будет погода на этой неделе.

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Прогноз на Пасху

Существенные осадки 31 марта не ожидаются. Ветер будет юго-западный, 6 – 10 метров в секунду. Интересно, что довольно тепло будет даже ночью, в частности, от 6 до 11 градусов. Более того, днем 18 – 23.

В южных и местами центральных областях, а также в центральных районах Крыма 24 – 26 градусов тепла,

– отметил Кибальчич.

Заметим, что хорошая погода будет в Украине и в субботу. Вообще без осадков. Ночью в центральных и южных областях местами туманы. Ветер преимущественно юго-западной четверти, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью 30 марта от 4 до 9 градусов тепла, днем 15 – 20. Однако, в западных, центральных и южных местами до +25.

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Погода удивит