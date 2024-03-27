Будет снег и холод, или же аномальное тепло на католическую Пасху, спрогнозировал Игорь Кибальчич. Кстати, синоптик подробно рассказал, какая будет погода на этой неделе.
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Прогноз на Пасху
Существенные осадки 31 марта не ожидаются. Ветер будет юго-западный, 6 – 10 метров в секунду. Интересно, что довольно тепло будет даже ночью, в частности, от 6 до 11 градусов. Более того, днем 18 – 23.
В южных и местами центральных областях, а также в центральных районах Крыма 24 – 26 градусов тепла,
– отметил Кибальчич.
Заметим, что хорошая погода будет в Украине и в субботу. Вообще без осадков. Ночью в центральных и южных областях местами туманы. Ветер преимущественно юго-западной четверти, 5 – 10 метров в секунду.
Ночью 30 марта от 4 до 9 градусов тепла, днем 15 – 20. Однако, в западных, центральных и южных местами до +25.
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Погода удивит
- Кибальчич писал, что из-за изменения синоптических процессов над большей частью Европы, в последнюю неделю марта ожидается развитие циклональной деятельности и активизация атмосферных фронтов.
- Благодаря большому участку низкого давления и преобладанию влажных юго-западных воздушных потоков, пройдут дожди. Кое-где они будут интенсивными. Кроме того, в отдельных районах возможны грозы и порывистый ветер.
- Интересно, что температура в Украине сохранится аномально высокой А на выходных даже возможны рекордные показатели дневной в большинстве областей.
- Заметим, что довольно-таки высокие температуры, по прогнозу синоптика, будут уже с четверга. В частности, днем 13 – 18, в Одесской области и в Крыму местами 19 – 22 градуса.
- В пятницу, 29 марта, ночью 5 – 11, днем 11 – 16. В центральных и южных областях 17 – 23 градуса тепла.