Кто же именно в этом году будет праздновать Пасху 31 марта, и почему даты празднования Воскресения Христова отличаются, объясняет 24 Канал.

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Новый календарь: почему изменения не повлияли на дату Пасхи

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. И теперь большинство церковных праздников в нашем государстве будут отмечать на 13 дней раньше.

Однако, кроме неподвижных праздников, которые теперь будут отмечать одновременно, есть и те, которые не имеют фиксированной даты. Время их празднования связано с первым весенним Полнолунием.

Дата Пасхи как раз-таки определяется из соотношения лунного и солнечного календарей.

Заметим, еще в феврале 2023 года глава УГКЦ Блаженнейший Святослав заявил, что речь идет о переходе на новый стиль для неподвижных праздников с сохранением действующей Пасхалии.

То есть Пасху и все связанные с ней праздники будут отмечать по старому стилю, как раньше.

Что значит "с сохранением традиционной Пасхалии" Это сохранится устоявшаяся ранее практика календарно-астрономических правил для расчета даты Пасхи и зависимых от нее подвижных праздников, например, Вознесения Христова или Пятидесятницы.



Однако, изменятся даты празднования неподвижных праздников – Рождества, Сретения, Покрова Пресвятой Богородицы и других – на 13 дней назад.



Источник: Это сохранится устоявшаяся ранее практика календарно-астрономических правил для расчета даты Пасхи и зависимых от нее подвижных праздников, например, Вознесения Христова или Пятидесятницы.Однако, изменятся даты празднования неподвижных праздников – Рождества, Сретения, Покрова Пресвятой Богородицы и других – на 13 дней назад.Источник: Православная церковь Украины

Заметим, что решение о переходе на новоюлианский календарь является необязательным, а добровольным как в УГКЦ, так и в ПЦУ.

Что такое Пасхалия

Священник Орест Жигало, преподаватель Киевской православной богословской академии ПЦУ, который адаптирует календарь к переходным церковным праздникам, в интервью "Радио Свобода" объяснил, что Пасхалия – это вычисление Пасхи.

Согласно Словарю украинского языка, Пасхалия – это таблица для определения времени ежегодного празднования Пасхи и других – таких, изменяющих в зависимости от Пасхи свой срок, праздников. Православные церкви составляют пасхалии по Юлианскому календарю, а Римско-Католическая – по Григорианскому.

Так, выделяют две пасхалии – александрийскую по Юлианскому календарю и григорианскую.

Согласно александрийской, дата должна приходиться на первое воскресенье после первого весеннего Полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия – 21 марта. Однако, если Пасха приходится на время еврейского праздника, то его должны перенести уже на следующее воскресенье, чтобы избежать совпадений с Песахом.

В 1582 году Римско-Католическая церковь провела реформу. Папа Григорий XIII ввел новую пасхалию, получившую название в его честь. Эта реформа охватывала астрономический перерасчет юлианского календаря в целом. Поскольку предыдущий расчет отставал на 11 минут в год, то за 100 лет набегал один дополнительный день.

Интересно, что на момент введения григорианского календаря разница между календарями составляла 10 дней, сейчас же – 13, а в 2100 году уже будет 14 дней.

В предыдущей пасхалии день весеннего равноденствия приходился на 21 марта, однако, астрономически оно наступало быстрее. С изменением пасхалии Римская церковь перешла на новый календарь, что больше соответствовал астрономическим оборотам Земли вокруг Солнца.

Важно! Именно по григорианской такой пасхалии вычисляют Пасху римо-католики и протестанты.

Кто когда празднует: как определили дату Пасхи в 2024 году

Чтобы определить дату Пасхи от времени равноденствия надо отсчитать Полный месяц. По григорианскому календарю это – 21 марта (с 1900 по 2099 годы).

Кстати, весна по григорианскому календарю начинается на 13 дней раньше. В частности, в этом году Полнолуние приходится на 25 марта. Соответственно, Пасха по григорианской пасхалии – 31 марта. Именно в этот день его будут праздновать римо-католики и протестанты.

Между тем по юлианскому календарю весеннее равноденствие не совпадает с астрономическим. Зато приходится на 3 апреля. Первое Полнолуние после весеннего равноденствия – 24 апреля.

Чтобы не приходилось на празднование Песаха – с 22 апреля по 30 апреля, христиане восточного обряда, то есть греко-католики и православные в 2024 году будут праздновать Пасху не 28 апреля, а через неделю – в воскресенье, 5 мая.