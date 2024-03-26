Кто же именно в этом году будет праздновать Пасху 31 марта, и почему даты празднования Воскресения Христова отличаются, объясняет 24 Канал.

К теме В разные даты: когда в 2024 году будут праздновать Пасху православные и католики

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. И теперь большинство церковных праздников в нашем государстве будут отмечать на 13 дней раньше.

Однако, кроме неподвижных праздников, которые теперь будут отмечать одновременно, есть и те, которые не имеют фиксированной даты. Время их празднования связано с первым весенним Полнолунием.

Дата Пасхи как раз-таки определяется из соотношения лунного и солнечного календарей.

Заметим, еще в феврале 2023 года глава УГКЦ Блаженнейший Святослав заявил, что речь идет о переходе на новый стиль для неподвижных праздников с сохранением действующей Пасхалии.

То есть Пасху и все связанные с ней праздники будут отмечать по старому стилю, как раньше.

Что значит "с сохранением традиционной Пасхалии"

Это сохранится устоявшаяся ранее практика календарно-астрономических правил для расчета даты Пасхи и зависимых от нее подвижных праздников, например, Вознесения Христова или Пятидесятницы.

Однако, изменятся даты празднования неподвижных праздников – Рождества, Сретения, Покрова Пресвятой Богородицы и других – на 13 дней назад.

Источник: Православная церковь Украины

Заметим, что решение о переходе на новоюлианский календарь является необязательным, а добровольным как в УГКЦ, так и в ПЦУ.

Священник Орест Жигало, преподаватель Киевской православной богословской академии ПЦУ, который адаптирует календарь к переходным церковным праздникам, в интервью "Радио Свобода" объяснил, что Пасхалия – это вычисление Пасхи.

Согласно Словарю украинского языка, Пасхалия – это таблица для определения времени ежегодного празднования Пасхи и других – таких, изменяющих в зависимости от Пасхи свой срок, праздников. Православные церкви составляют пасхалии по Юлианскому календарю, а Римско-Католическая – по Григорианскому.

Так, выделяют две пасхалии – александрийскую по Юлианскому календарю и григорианскую.

Согласно александрийской, дата должна приходиться на первое воскресенье после первого весеннего Полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия – 21 марта. Однако, если Пасха приходится на время еврейского праздника, то его должны перенести уже на следующее воскресенье, чтобы избежать совпадений с Песахом.

В 1582 году Римско-Католическая церковь провела реформу. Папа Григорий XIII ввел новую пасхалию, получившую название в его честь. Эта реформа охватывала астрономический перерасчет юлианского календаря в целом. Поскольку предыдущий расчет отставал на 11 минут в год, то за 100 лет набегал один дополнительный день.

Интересно, что на момент введения григорианского календаря разница между календарями составляла 10 дней, сейчас же – 13, а в 2100 году уже будет 14 дней.

В предыдущей пасхалии день весеннего равноденствия приходился на 21 марта, однако, астрономически оно наступало быстрее. С изменением пасхалии Римская церковь перешла на новый календарь, что больше соответствовал астрономическим оборотам Земли вокруг Солнца.

Чтобы определить дату Пасхи от времени равноденствия надо отсчитать Полный месяц. По григорианскому календарю это – 21 марта (с 1900 по 2099 годы).

Кстати, весна по григорианскому календарю начинается на 13 дней раньше. В частности, в этом году Полнолуние приходится на 25 марта. Соответственно, Пасха по григорианской пасхалии – 31 марта. Именно в этот день его будут праздновать римо-католики и протестанты.

Между тем по юлианскому календарю весеннее равноденствие не совпадает с астрономическим. Зато приходится на 3 апреля. Первое Полнолуние после весеннего равноденствия – 24 апреля.

Чтобы не приходилось на празднование Песаха – с 22 апреля по 30 апреля, христиане восточного обряда, то есть греко-католики и православные в 2024 году будут праздновать Пасху не 28 апреля, а через неделю – в воскресенье, 5 мая.