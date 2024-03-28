Коли та де чекати такої спеки, напередодні спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. До речі, висока температура буде не тільки на Півдні, передає 24 Канал.

Цікаво Мороз і сніг чи аномальна спека: яка буде погода на Великдень

Коли чекати аномального тепла

Кібальчич писав, що до кінця березня очікується нестійка погода з опадами та коливаннями атмосферного тиску. Цікаво, що температура буде аномально високою, а вдень на вихідних навіть можливі рекордні показники в більшості областей.

За попереднім прогнозом синоптика, уже з четверга, 28 березня, подекуди стовпчики термометрів сягнуть до +22 градусів. У п'ятницю вночі 5 – 11 тепла, вдень 11 – 16. Однак, у центральних та південних до +23 градусів.

Далі, вночі 4 – 9 тепла, вдень 15 – 20. У західних, центральних і південних областях подекуди 21 – 25.

У неділю, 31 березня, температура повітря вночі 6 – 11 градусів. Вдень 18 – 23. У південних і місцями центральних областях, а також у центральних районах Криму 24 – 26 градусів,

– прогнозував Кібальчич.

До речі, у неділю утримається погода без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.