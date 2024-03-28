Когда и где ждать такой жары, накануне спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Кстати, высокая температура будет не только на Юге, передает 24 Канал.

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Когда ждать аномального тепла

Кибальчич писал, что до конца марта ожидается неустойчивая погода с осадками и колебаниями атмосферного давления. Интересно, что температура будет аномально высокой, а днем на выходных даже возможны рекордные показатели в большинстве областей.

По предварительному прогнозу синоптика, уже с четверга, 28 марта, местами столбики термометров достигнут +22 градусов. В пятницу ночью 5 – 11 тепла, днем 11 – 16. Однако, в центральных и южных до +23 градусов.

Далее, ночью 4 – 9 тепла, днем 15 – 20. В западных, центральных и южных областях местами 21 – 25.

В воскресенье, 31 марта, температура воздуха ночью 6 – 11 градусов. Днем 18 – 23. В южных и местами центральных областях, а также в центральных районах Крыма 24 – 26 градусов,

– прогнозировал Кибальчич.

Кстати, в воскресенье сохранится погода без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.