Метеорологи повідомляли, що 29 березня оголосили штормове попередження в низці областей, зокрема в Дніпропетровській та Київській. В Укргідрометцентрі зазначали, що пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

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Негода в Дніпрі

Удень 29 березня місцеві жителі Дніпра публікували в мережі фото негоди, що наближалася до міста. На нього суцільною стіною сунули темні хмари.

Темні хмари накрили Дніпро: дивіться відео

Невдовзі, коли темрява затягнула місто, у Дніпрі уперіщив сильний дощ. Паралельно було чути звуки весняної грози, а на вулицях гуляв справжній ураган. Також у небі час від часу блимала блискавка. Усе це нагадувало справжній апокаліпсис, від якого водночас не можна було відірвати погляд.

У Дніпрі надвір краще було не виходити: дивіться відео

Дощ був настільки потужний, що видимість у місті становила всього три метри. Також через сильний вітер фіксували падіння дерев.

Видимість на дорогах була мінімальна: дивіться відео

Місцеві моніторингові канали заспокоювали жителів, попереджаючи, що в місті гучні звуки – це наслідок саме грози, а не роботи ППО чи вибухів.

Гроза завітала у Дніпро: добірка фото

Негода в Києві

Водночас негоду фіксують і в інших регіонах України: зокрема, сильно гримить у Києві. Окрім грому, дощу та блискавки, жителі столиці стикнулися з іншим погодним проявом – градом.

Град у Києві: дивіться відео

Столицю засипало льодяними горошинами, які інколи сягати кількох сантиметрів у діаметрі.

Потужна негода у столиці: дивіться відео

Через негоду на певний час у Києві утворився білий покрив.

Білий покрив в українській столиці: дивіться відео

Також деякі вулиці столиці сильно підтопило. Машини рухаються буквально по воді.

Підтоплення в столиці: дивіться відео

Однак після потужної негоди жителі деяких районів столиці мали змогу спостерігати веселку.

Негода в столиці: добірка фото