Невеликі дощі можуть зіпсувати настрій лише жителям східних регіонів – однак лише вночі. Переважна частина територій же може не турбуватися і спокійно лишати парасольку вдома.

Дивіться також Де і коли ще буде сніг навесні

Погода в Україні

Синоптики очікують, що 30 березня в Україні буде переважно мінлива хмарність. Опадів не прогнозується, однак на Сході можливі невеликі дощі вночі.

Вітер південний, у східних областях північно-західний. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду. Зазначається, що у Карпатах, вночі і у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі не опускатиметься нижче 3 – 8 градусів тепла, вдень ще стовпчики термометра підійматимуться до 16 – 21 градусів вище нуля. На заході країни повітря прогріватиметься до 24 градусів. На високогір'ї Карпат та узбережжі морів трохи прохолодніше – 11 – 16 градусів.

Погода у Києві

Як і у решті регіонів, у Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер віятиме з південного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Температура по області вночі сягатиме 3 – 8 градусів тепла, вдень коливання фіксуватимуть на рівні позначок 16 – 21 градусів. У Києві вночі 4 – 6 градусів тепла, вдень – 18 – 20 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +19...+21

Ужгород +21...+23

Львів +22...+24

Івано-Франківськ +22...+24

Тернопіль +21...+23

Чернівці +22...+24

Хмельницький +21...+23

Луцьк +21...+23

Рівне +20...+22

Житомир +20...+22

Вінниця +20...+22

Одеса +18...+20

Миколаїв +18...+20

Херсон +17...+19

Сімферополь +18...+20

Кропивницький +18...+20

Черкаси +18...+20

Чернігів +17...+19

Суми +16...+18

Полтава +18...+20

Дніпро +16...+18

Запоріжжя +17...+19

Донецьк +16...+18

Луганськ +15...+17

Харків +15...+17