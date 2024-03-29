Небольшие дожди могут испортить настроение только жителям восточных регионов – однако только ночью. Подавляющая часть территорий же может не беспокоиться и спокойно оставлять зонтик дома.

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Погода в Украине

Синоптики ожидают, что 30 марта в Украине будет преимущественно переменная облачность. Осадков не прогнозируется, однако на Востоке возможны небольшие дожди ночью.

Ветер южный, в восточных областях северо-западный. Его скорость составит 7 – 12 метров в секунду. Отмечается, что в Карпатах, ночью и в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью не будет опускаться ниже 3 – 8 градусов тепла, днем еще столбики термометра будут подниматься до 16 – 21 градусов выше нуля. На западе страны воздух будет прогреваться до 24 градусов. На высокогорье Карпат и побережье морей немного прохладнее – 11 – 16 градусов.

Погода в Киеве

Как и в остальных регионах, в Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет веять с южного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью будет достигать 3 – 8 градусов тепла, днем колебания будут фиксировать на уровне отметок 16 – 21 градусов. В Киеве ночью 4 – 6 градусов тепла, днем – 18 – 20 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +19...+21

Ужгород +21...+23

Львов +22...+24

Ивано-Франковск +22...+24

Тернополь +21...+23

Черновцы +22...+24

Хмельницкий +21...+23

Луцк +21...+23

Ровно +20...+22

Житомир +20...+22

Винница +20...+22

Одесса +18...+20

Николаев +18...+20

Херсон +17...+19

Симферополь +18...+20

Кропивницкий +18...+20

Черкассы +18...+20

Чернигов +17...+19

Сумы +16...+18

Полтава +18...+20

Днепр +16...+18

Запорожье +17...+19

Донецк +16...+18

Луганск +15...+17

Харьков +15...+17