Метеорологи сообщали, что 29 марта объявили штормовое предупреждение в ряде областей – в частности в Днепропетровской и Киевской. В Укргидрометцентре отмечали, что порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

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Непогода в Днепре

Днем 29 марта местные жители Днепра публиковали в сети фото ненастья, которое приближалось к городу. Так, темные облака сплошной стеной надвигались на город.

Темные облака накрыли Днепр: смотрите видео

Вскоре, когда темнота затянула город, в Днепре начался сильный дождь. Параллельно были слышны звуки весенней грозы, а на улицах гулял настоящий ураган. Также в небе время от времени мигала молния. Все это напоминало настоящий апокалипсис, от которого одновременно нельзя было оторвать взгляд.

В Днепре на улицу лучше было не выходить: смотрите видео

Дождь был таким мощным, что видимость в городе составляла всего три метра. Также из-за сильного ветра фиксировали и падение деревьев.

Видимость на дорогах была минимальная: смотрите видео

Местные мониторинговые каналы успокаивали жителей, предупреждая, что в городе громкие звуки являются следствием именно грозы, а не работы ПВО или взрывов.

Гроза пришла в Днепр – подборка фото

Непогода в Киеве

В то же время также непогоду фиксируют и в других регионах Украины – в частности, сильно гремит в Киеве. Кроме грома, дождя и молнии, жители столицы столкнулись и другим погодным проявлением – градом.

Град в Киеве: смотрите видео

Столицу засыпало ледяными горошинами, которые местами достигали нескольких сантиметров в диаметре.

Мощное ненастье в столице: смотрите видео

Из-за непогоды на время в Киеве образовался белый покров.

Белый покров в украинской столице: смотрите видео

Также некоторые улицы столицы сильно подтопило. Машины движутся буквально в воде.

Подтопление в столице: смотрите видео

Однако после мощной непогоды жители некоторых районов столицы могли увидеть радугу.

Непогода в столице – подборка фото