Какой будет погода во второй месяц весны, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Также рассказал, возможен ли снег и где еще будут заморозки, передает 24 Канал.

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Какая будет погода в апреле

Первая половина апреля в Украине ожидается аномально теплой. В отдельные дни дневная температура воздуха будет повышаться до 20 – 25 градусов.

В западной и южной части местами 26 – 28 градусов. А ночью колебаться в пределах 3 – 10 тепла. На севере Левобережья возможны ночные заморозки в конце первой декады до 0 – 5 градусов мороза, преимущественно в понижениях рельефа и вдоль русел рек,

– отметил Кибальчич.

В то же время добавил, что уже примерно с 9 – 10 марта ночи станут заметно теплее по всей Украине. Так, по прогнозу синоптика, в среднем в течение месяца температура воздуха окажется на 2 – 3,5 градуса выше климатической нормы.

Кстати, осадки будут преимущественно в виде дождей. В отдельные дни местами возможен мелкий град и грозы. Интересно, что общее количество осадков ожидается недостаточным в большинстве областей. Ведь будет преобладать поле повышенного атмосферного давления по всей юго-восточной части Европы.

Вероятность выпадения снега незначительна (за исключением Карпатского региона, где снег в апреле является нормой),

– подчеркнул синоптик.

Итак, суммарное количество осадков за апрель ожидается примерно на 20 – 30 % ниже средних многолетних показателей.

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Обратите внимание! В связи с тенденцией развития засухи в некоторых областях возрастет уровень пожарной опасности. Поэтому стоит воздержаться от сжигания травы, камыша и веток. Ведь этими действиями можно серьезно навредить экологии и подвергнуть опасности жизни людей и диких животных.