Какой будет погода во второй месяц весны, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич. Также рассказал, возможен ли снег и где еще будут заморозки, передает 24 Канал.
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Какая будет погода в апреле
Первая половина апреля в Украине ожидается аномально теплой. В отдельные дни дневная температура воздуха будет повышаться до 20 – 25 градусов.
В западной и южной части местами 26 – 28 градусов. А ночью колебаться в пределах 3 – 10 тепла. На севере Левобережья возможны ночные заморозки в конце первой декады до 0 – 5 градусов мороза, преимущественно в понижениях рельефа и вдоль русел рек,
– отметил Кибальчич.
В то же время добавил, что уже примерно с 9 – 10 марта ночи станут заметно теплее по всей Украине. Так, по прогнозу синоптика, в среднем в течение месяца температура воздуха окажется на 2 – 3,5 градуса выше климатической нормы.
Кстати, осадки будут преимущественно в виде дождей. В отдельные дни местами возможен мелкий град и грозы. Интересно, что общее количество осадков ожидается недостаточным в большинстве областей. Ведь будет преобладать поле повышенного атмосферного давления по всей юго-восточной части Европы.
Вероятность выпадения снега незначительна (за исключением Карпатского региона, где снег в апреле является нормой),
– подчеркнул синоптик.
Итак, суммарное количество осадков за апрель ожидается примерно на 20 – 30 % ниже средних многолетних показателей.
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