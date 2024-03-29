На этот день синоптики прогнозировали дожди. Что интересно, в Киеве и области пошел еще и град.

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Киевляне считают эти фотографии символическими

По сети распространяются фото огненно-оранжевого неба и радуги. Киевляне спрашивают друг друга, успели ли зафиксировать эту красоту. 24 Канал успел и с радостью делится с читателями красивыми фото.

Киев после ливня 29 марта / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Многие не просто любуются фантастическим видом, но и видят в этом глубинную символику. Мол, мрачное небо под вечер наконец пролилось дождем и холодная пятница казалась безнадежно испорченной. Но нет: природа порадовала горожан удивительно красивым финалом. Это дает основания провести параллель между общественно-политической ситуацией, в которой находимся все мы.

Действительно, в стране война, даже президент делает тревожные заявления и на мгновение может показаться, что просвета нет, – так же кажется, когда небо затягивают темные облака. Но в конце концов дождь смывает всю тяжесть и появляется солнце! В его лучах все вокруг выглядит радостнее, хочется жить и менять мир. Именно поэтому многие пользователи – даже не киевляне – написали, что после каждого дождя обязательно будет солнце. Стоит только дождаться. А приближать нашу победу может каждый из нас – даже небольшой донат спасает жизнь! У 24 Канала есть фонд помощи для Сил обороны, сейчас собираем на бус для пограничников.

Журналисты 24 Канала также видели град – и не просто видели, но и держали в руках. Комок получился достаточно большой.

Град в Киеве 29 марта / Фото 24 Канала

Но уже вскоре из-за облаков выглянуло солнце.

Солнце в Киеве после дождя / Фото 24 Канала

Видно, что град еще не растаял, а солнце уже победно улыбается киевлянам.

Интересно! Если киевляне любуются невероятным солнцем, то в Днепре видели буквально апокалиптические картины. Жители города поделились фото и видео, как огромные темно-синие облака закрыли все небо перед ливнем.