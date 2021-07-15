Синоптик Валерій Латуха попередив про небезпеку. До слова, ці пилові хмари можуть впливати і на погоду.
До речі В Україні похолодає до +20 градусів: коли спека почне відступати
Чому це небезпечно
Синоптик пояснив, що аерозолі загрожують здоров’ю людей при вдиханні. Особливо це стосується хворих на астму чи інші респіраторні захворювання.
Також аерозолі розсіюють і поглинають сонячне світло, що зменшує видимість. Вони впливають на погоду та клімат, охолоджуючи або зігріваючи Землю,
– зазначив Латуха.
Джерела аерозолів – це промислові забруднення атмосфери, дим від пожеж, пил від пилових бур, морська сіль, вулканічний попіл та смог.
Синоптик опублікував карту та написав, що темно-червоним кольором позначено найвищі концентрації пилу. Вони максимально знижують прозорість атмосфери.
Яка погода буде в Україні
- Наразі в Україні дуже спекотно. Стовпчики термометрів підіймаються до +35 градусів.
- Однак попри це, синоптики прогнозують похолодання. Воно розпочнеться 18 липня зі західних областей.
- Далі поступово опускатиметься температура й в інших регіонах. Вона досягне +20.