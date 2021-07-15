Синоптик Валерій Латуха попередив про небезпеку. До слова, ці пилові хмари можуть впливати і на погоду.

До речі В Україні похолодає до +20 градусів: коли спека почне відступати

Чому це небезпечно

Синоптик пояснив, що аерозолі загрожують здоров’ю людей при вдиханні. Особливо це стосується хворих на астму чи інші респіраторні захворювання.

Також аерозолі розсіюють і поглинають сонячне світло, що зменшує видимість. Вони впливають на погоду та клімат, охолоджуючи або зігріваючи Землю,

– зазначив Латуха.

Джерела аерозолів – це промислові забруднення атмосфери, дим від пожеж, пил від пилових бур, морська сіль, вулканічний попіл та смог.

Синоптик опублікував карту та написав, що темно-червоним кольором позначено найвищі концентрації пилу. Вони максимально знижують прозорість атмосфери.

Яка погода буде в Україні

Наразі в Україні дуже спекотно. Стовпчики термометрів підіймаються до +35 градусів.

Однак попри це, синоптики прогнозують похолодання. Воно розпочнеться 18 липня зі західних областей.

Далі поступово опускатиметься температура й в інших регіонах. Вона досягне +20.

Зверніть увагу! У кількох регіонах України 21 – 22 червня була пилова буря. Метеорологи назвали кілька версій, що саме могло її спричинити. Зокрема, вона могла "прийти" з Росії або просто стати наслідком сильної спеки.