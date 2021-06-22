Водночас очевидці цього явища публікують знімки у соцмережах. У повітрі видно пил та інші частинки. Втім, за словами місцевих мешканців, запаху диму не чути.
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Де спостерігали явище
Про пилову бурю повідомляли, зокрема, на Полтавщині, Чернігівщині, а згодом – й на Київщині. У цих регіонах суттєво погіршилася видимість.
Згідно з даними Укргідрометцентру, Вони свідчать про те, що "пилова хмара" простягнулася від Запорізької області через Дніпропетровщину, Полтавщину, Черкащину до Києва та Чернігівщини.
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Ситуація над дорогами Чернігівщини / Фото BBC
Пилова буря в Україні / Фото BBC
Чому могла виникнути пилова буря
Є кілька версій, одна з них – наслідки надмірної спеки. В Українському гідрометеорологічному інституті пояснили, що саме температурна інверсія могла спровокувати смог.
Проте там не виключають, що пилова буря могла "прийти" в Україну з Середньої Азії. Тобто фактично принесла пил з Казахстану чи інших тамтешніх регіонів.
Версію про пилову бурю з Азії, а саме – з Росії, підтримав й український метеоролог Валерій Латуха. У своєму фейсбуці він опублікував супутникові знімки. За словами фахівця, піщану бурю в Україну нанесло з Астраханських напівпустельних степів. Латуха повідомив, що це явище називається "Астраханський суховій".
В Українському гідрометцентрі не виключають такої ймовірності після того, як проаналізували супутникові знімки. Водночас раніше користувачі мережі показали кадри суховію у Росії.
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