Про те, коли та в яких областях України варто чекати послаблення спеки, читайте у матеріалі.
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В Україну йде похолодання: прогноз у регіонах
Синоптики прогнозують, що знижуватися температура почне із Заходу. Там трохи похолодає вже 18 – 19 липня, а от 22 липня стовпчики термометрів опустяться до +20 градусів.
Північні області прохолода потішить трохи пізніше: 21 – 23 липня там очікують +25…+27 градусів.
На Півдні та Сході свіжішу погоду прогнозують 22 – 23 липня – тоді повітря прогріватиметься до +25…+27 градусів.
В Укргідрометцентрі незначне похолодання на Заході прогнозують з 19 липня. А синоптикиня Наталка Діденко повідомила про прихід свіжішого повітря в Україну вже з 20 липня.
Прогноз погоди у Києві на 10 днів / Скриншот з і сайту Gismeteo
Прогноз погоди у Львові на 10 днів / Скриншот з і сайту Gismeteo
Прогноз погоди у Дніпрі на 10 днів / Скриншот з і сайту Gismeteo
Прогноз погоди в Одесі на 10 днів / Скриншот з і сайту Gismeteo
Прогноз погоди у Харкові на 10 днів / Скриншот з і сайту Gismeteo
Погода на 15 – 16 липня
- 15 липня погода по всій Україні буде спекотна – +31...+35 градусів. Скрізь світитиме пекуче сонце, лише на Львівщині, Прикарпатті та Закарпатті можливі дощі.
- 16 липня локальні дощі можуть пройти на Заході, Півдні, а також на Харківщині та Вінниччині. Температура повітря й надалі буде високою.