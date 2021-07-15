О том, когда и в каких областях Украины стоит ждать ослабления жары, читайте в материале.

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В Украину идет похолодание: прогноз в регионах

Синоптики прогнозируют, что снижаться температура начнет с Запада. Там немного похолодает уже 18 – 19 июля, а вот 22 июля столбики термометров опустятся до +20 градусов.

Северные области прохлада порадует чуть позже: 21 – 23 июля там ожидают +25...+27 градусов.

На Юге и Востоке более свежую погоду прогнозируют 22 – 23 июля – тогда воздух будет прогреваться до +25...+27 градусов.

В Укргидрометцентре незначительное похолодание на Западе прогнозируют с 19 июля. А синоптик Наталья Диденко сообщила о приходе более свежего воздуха в Украину уже с 20 июля.



Прогноз погоды в Киеве на 10 дней / Скриншот из сайта Gismeteo



Прогноз погоды во Львове на 10 дней / Скриншот из сайта Gismeteo



Прогноз погоды в Днепре на 10 дней / Скриншот из сайта Gismeteo



Прогноз погоды в Одессе на 10 дней / Скриншот из сайта Gismeteo



Прогноз погоды в Харькове на 10 дней / Скриншот из сайта Gismeteo

Погода на 15 – 16 июля