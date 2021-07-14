Синоптики 14 июля зафиксировали 32 градуса выше нуля. Последний раз такая высокая температура была в городе в 1959 году.

К теме Надувные матрасы в фонтанах: как львовяне спасаются от аномальной жары – забавные фото

Львов побил температурный рекорд

Во львовском гидрометцентре рассказали, что во Львове 14 июля зафиксировали новый температурный рекорд. По состоянию на 15:00 столбики термометров поднялись до 32 градусов тепла. Так жарко в этот день было лишь 75 лет назад.

Предыдущий температурный рекорд в этот день синоптики зафиксировали в 1959 году. Тогда температура воздуха составляла 31,4 градуса выше нуля, что на 0,6 градуса меньше чем в этом году. Синоптики отмечают, что до конца суток температура воздуха может увеличиться еще на 0,5 градуса.

Обратите внимание! Всего на Львовщине жаркая погода сохранится до конца недели. В частности, 15 июля во Львове и области температура воздуха составит 34 градуса тепла, а 16 и 17 июля – 31 градус выше нуля.

Прогноз погоды на 15 июля

По прогнозам синоптиков, 15 июля погоду на Львовщине будет определять поле пониженного атмосферного давления и прохождение во второй половине дня атмосферных фронтов. В области будет непостоянно облачно.

В течение суток существенных осадков не ожидают. Однако во второй половине дня будут идти кратковременные грозовые дожди, а местами – град. В это время возможны шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Уровень опасности – "желтый".

Ветер – переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 18 до 20 градусов тепла, а днем ​​– от 32 до 34 градусов выше нуля.

К теме На Львовщину надвигается чрезвычайная жара прогноз погоды на 13 – 17 июля



Прогноз погоды на 15 июля / Данные Укргидрометцентра