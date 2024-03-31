У перший день квітня в Україні буде малохмарно та без опадів. Вдень до +24 градусів (у тіні), передає 24 Канал.

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Яка буде погода 1 квітня

У понеділок вітер буде переважно південний, 7 – 12 метрів на секунду. Втім, вдень у Карпатах і західних областях значно більше. Так, подекуди пориви сягнуть 17 – 22 метрів на секунду.

На щастя, жодних морозів чи заморозків не очікується. Вночі вже 5 – 10 тепла. Ба більше, на Заході навіть до +14 градусів.

Вдень в Україні 19 – 24. Однак, на високогір'ї Карпат й узбережжі морів буде прохолодніше. Так, 14 – 19 градусів тепла.

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Погода на 1 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Яка буде температура у великих містах

Київ +21...+23,

Ужгород +24...+26,

Львів +24...+26,

Івано-Франківськ +24...+26,

Тернопіль +23...+25,

Чернівці +23...+25,

Хмельницький +23...+25,

Луцьк +22...+24,

Рівне +22...+24,

Житомир +23...+25,

Вінниця +25...+27,

Одеса +13...+15,

Миколаїв +20...+22,

Херсон +21...+23,

Сімферополь +20...+22,

Кропивницький +20...+22,

Черкаси +20...+22,

Чернігів +20...+22,

Суми +19...+21,

Полтава +19...+21,

Дніпро +21...+23,

Запоріжжя +20...+22,

Донецьк +22...+24,

Луганськ +22...+24,

Харків +21...+23.

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Прогноз на місяць

Зауважимо, що Укргідрометцентр також оприлюднив загальний прогноз на квітень. Так, синоптики зазначили, що середня місячна температура повітря передбачається в межах 8 – 13 тепла, у Карпатах 6 – 7 градусів.

До речі, це близько до норми. Втім, у більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1 – 1,5 градуса вище за норму.

Тим часом місячна кількість опадів очікується в межах 30 – 52 міліметрів. У Карпатах 60 – 89, що в межах норми.