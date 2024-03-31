Метеорологи предупреждают об опасности. Отмечают, что качество воздуха существенно ухудшится, передает 24 Канал.
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Когда пыль из Сахары накроет всю Украину
О пыли из Сахары 30 марта сообщала метеорологическая станция Борисполь. Заметили, что в ближайшие дни будет существенное ухудшение качества воздуха.
В Украину прибывает пыль из Сахары. Сегодня (в субботу – 24 Канал) пылью накрыло Прикарпатье, а вот 1 апреля такая ситуация будет по всей Украине,
– отметили эксперты.
Также отметили, что небо будет очень тусклым. Интересно, что при этом ожидается аномальное тепло до +25 градусов.
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Украину накроет пыль из Сахары / Скриншот Метеорологической станции Борисполь
Пылевое облако в 2021 году
- Заметим, что в 2021 году Украину также накрывало пылевое облако из Сахары. Тогда оно двинулось к нашему государству с Запада, в частности, с территории Польши.
- Синоптик Валерий Латуха объяснил, что аэрозоли угрожают здоровью людей. Особенно это касается больных астмой или на другие респираторные заболевания.
- Эксперт отмечал, что аэрозоли рассеивают и поглощают солнечный свет. Это уменьшает видимость. Также они влияют на погоду и климат, охлаждая или согревая Землю.
- Источники аэрозолей – промышленные загрязнения атмосферы, дым от пожаров, пыль от пылевых бурь, морская соль, вулканический пепел и смог.