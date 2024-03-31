Метеорологи предупреждают об опасности. Отмечают, что качество воздуха существенно ухудшится, передает 24 Канал.

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Когда пыль из Сахары накроет всю Украину

О пыли из Сахары 30 марта сообщала метеорологическая станция Борисполь. Заметили, что в ближайшие дни будет существенное ухудшение качества воздуха.

В Украину прибывает пыль из Сахары. Сегодня (в субботу – 24 Канал) пылью накрыло Прикарпатье, а вот 1 апреля такая ситуация будет по всей Украине,

– отметили эксперты.

Также отметили, что небо будет очень тусклым. Интересно, что при этом ожидается аномальное тепло до +25 градусов.

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Украину накроет пыль из Сахары / Скриншот Метеорологической станции Борисполь

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