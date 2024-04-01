Насколько опасными являются пыль из Сахары и аномальное тепло для украинских областей, в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Связано ли аномальное тепло с пылью из Сахары

Синоптик рассказала, что пыль непосредственной корреляции с теплом не имеет. По словам Птухи, так совпало, что с юго-запада в нашу страну поступила тепловоздушная масса, а по дороге в то же время там была эта пыль, песок из Сахары, который втянуло в эту воздушную массу.

Это повлекло запыленность именно в атмосфере. Это ни в коем случае нельзя называть пылевой бурей, потому что пылевая буря возникает в горизонтальном виде мест. Например, когда пересушивается почва в Украине, и сильные порывы ветра, и тогда этот грунт поднимается и несется, вот тогда это пылевая или песчаная буря,

– подчеркнула синоптик.

В то же время то, что поступило в Украину, это просто запыленность атмосферы, ведь сейчас здесь есть только мелко дисперсная пыль, то есть мелкие частицы, которые зависают сейчас в верхних слоях атмосферы, выше, чем человек проживает.

"Но все равно какая-то часть запыления может оседать на территории Украины, поэтому советуют сейчас людям, которые особенно склонны к заболеванию дыхательных путей, или респираторных заболеваний, воздержаться от длительной деятельности на открытом воздухе, окна закрывать, очиститель воздуха включать. Какой-то непосредственно опасности это не представляет, но определенный дискомфорт может возникать", – отметила она.



Как выглядит пыль из Сахары, которая пришла в Украину на спутнике / Фото из фейсбука Укргидрометцентра

Прогнозируют ли усиление пыли в Украине сейчас

Синоптик отметила, что сейчас количество примесей в воздухе измеряется и эти данные обнародуют позже на сайте Укргидрометцентра. В частности, опубликуют состояние воздуха в Киеве и Киевской области, а также какая там была концентрация пыли и других веществ.

Птуха отметила, что сейчас метеорологи наблюдают непосредственно и видят, куда перемещается эта запыленность. Но, по словам синоптика, для территории Украины сейчас какого-то именно увеличения пыли еще дополнительного не ожидают.

Единственное, что можно сказать, что от завтра, 2 апреля, уже воздушные потоки на территории Украины будут меняться на западные. Будет поступать атмосферный фронт с запада. Он принесет с собой осадки и по западным областям Украины завтра будет происходить вымывание этой пыли из атмосферы. А со среды, 3 апреля, кратковременные дожди и местами грозы также пройдут отдельными территориями Украины,

– объяснила синоптик.

Она также отметила, что подобное явление не является слишком аномальным для Украины, ведь порой такое случается, когда пыль и песок летит из Сахары. Однако больше всего ощущают последствия этого опыления в Италии и Балканских странах, ведь они ближе к африканской пустыне.

Синоптик отметила, что пока пылевая буря для Украины не представляет существенной угрозы, поэтому не стоит переживать. Кроме того, метеорологи могут отслеживать движение этого опыления по спутниковым снимкам, чтобы узнать, в каком направлении оно движется и какую имеет интенсивность.

Обратите внимание! В Украине в 2021 году уже фиксировали подобное явление с опылением из Сахары. В то же время оно также пришло в нашей стране царила жара.