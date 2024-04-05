Пил досить маленький – це дрібнодисперсні часточки в повітрі. Але вони шкідливі для літніх людей, а також тих, хто має алергію чи респіраторні захворювання.

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Які прогнози дають синоптики

Метеоролог Гійом Сеше звернув увагу, що до Європи йде тепле повітря з півночі Африки. У Франції прогнозують рекордні +20 градусів. А разом із теплом рухається і дрібний пил із Сахари.

З таким динамічним південним потоком, що надходить безпосередньо з Африки, повернення піску в небо над Францією здається неминучим,

– пояснив Сеше.

Відповідно до прогнозу, пил накриє захід Франції, а далі посуне на схід.

Як буде рухатися пил із Сахари найближчим часом: дивіться анімовану модель

У Франції очікують на значні концентрації пилу в повітрі. До того ж явище охопить більше регіонів.

Цікаво! Минулого разу пил укрив навіть гірськолижні схили Альп.

В які країни повернеться пил із Сахари

На карті Гійома Сеше увагу приділено Франції, але помітно, що пил слід чекати також у Чехії, Польщі, частково в Словаччині та Україні.

Де буде пил із Сахари 6 – 7 квітня / Гійом Сеше

"Наприкінці тижня на Францію чекає безпрецедентна спека, оскільки маса повітря з півдня від Сахари різко підніметься, приносячи з собою потоки і потужні вітри. Крім того, система низького тиску в Атлантиці діятиме як тепловий насос. Це тепле повітря, ймовірно, буде супроводжуватися піском з Сахари", – попередив спеціаліст.

Якщо пилу буде багато, то він послабить сонячні промені, утворивши густу завісу. В цьому випадку температура не буде підвищуватися дуже швидко. А от погода впливатиме на те, як чітко ми будемо бачити власне пил у повітрі та на машинах.

Що робити 6 – 7 квітня, якщо справді прийде пил із Сахари

На жаль, варто побути вдома, попри теплу погоду. Ба більше: слід зачинити вікна, бо дрібні часточки пилу подразнюють дихальні шляхи. Власне, це відчули на собі кияни 2 квітня.

Людям, які особливо схильні до захворювання дихальних шляхів або респіраторних захворювань, варто утриматися від тривалої діяльності на відкритому повітрі. Іще слід увімкнути очищувач повітря, якщо такий є. Докладні поради алерголога читайте на 24 Каналі.