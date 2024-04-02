Зокрема, у столиці спостерігається тимчасове погіршення якості повітря через підвищення концентрації дрібнодисперсного пилу фракції PM10. Зазначалося, що разом із хвилею тепла його було занесено на територію України із Середземномор’я.

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У Києві небо вкрило піщаною бурею

У мережі мешканці столиці оприлюднюють вражаючі кадри. У Києві все небо охопили хмари, в повітрі фіксуються частинки піщаної бурі, яка днями охопила нашу країну. Повідомлялося, що такий пил прибув до Європи з африканської Сахари.

У Києві небо охопив пил: дивіться відео

За словами очевидців, у повітрі відчувається важкість, а подекуди дихати просто неможливо. Зокрема, у місті фіксують сильні пориви вітру.

У столиці вирує буря: дивіться відео

Повідомляється, що пориви вітру виривають дерева, зривають дахи будинків.

Сильний вітер у Києві вириває дерева з корінням: дивіться відео

Подекуди нвіть можна побачити перекинуті сміттєві баки.

Негода охопила усі райони столиці: дивіться відео

Водночас подібну негоду спостерігають й в інших регіонах України. Так, буря охопила Одеську, Вінницьку та інші області нашої держави.

Сильна буря шириться Україною: дивіться відео

Зауважимо, що за даними синоптиків, на Україну також насуваються зливи та гроза.

У мережі оприлюднили кадри бурі: дивіться відео

У КМДА оприлюднили попередження

Київська міська державна адміністрація повідомила, що у столиці протягом найближчих 2 годин з утриманням до кінця доби 2 квітня очікується гроза, а також поривчастий вітер 15-20 метрів на секунду. Зазначається, що завтра, 3 квітня, в столиці очікують пориви вітру 15-20 метрів на секунду. У місті оголошено І рівень небезпеки.

У столиці вітер зриває дахи будинків: дивіться відео

Зважаючи на сильний вітер, дотримуйтеся наступних безпекових правил:

не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;

приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Яких ще рекомендацій варто дотримуватися у таку негоду

До нормалізації ситуації рекомендовано утриматися від прогулянок та провітрювання приміщень.

Для поліпшення ситуації зі станом повітря додатково рекомендується:

уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум.

Найперше слід потурбуватися про здоров'я алергикам, людям з респіраторними захворюваннями, дітям і людям похилого віку. Тим, хто має домашніх улюбленців, треба стежити за їхнім питним режимом, можна зробити вологе прибирання і краще прикрити вікна.