Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Financial Times. Журналісти розглянули 5 можливих сценаріїв розвитку глобальних подій, які мають шанси статися за часів Трампа.

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5 сценаріїв змін у світі, що можуть статися за Трампа

Автори матеріалу наголошують, що наразі не може бути жодної впевненості щодо того, як розвиватиметься новий світовий порядок, лише сценарії. Тому журналісти навели 5 можливих сценаріїв глобальних змін на світовій арені.

Перший сценарій "Нова угода між великими державами"

Журналісти зазначили, що характер Трампа, а також його рішучість уникнути війни та зневага до демократичних союзників спонукають США укласти нову велику угоду з Росією і Китаєм.

США мовчки надають Росії та Китаю сфери впливу в їхніх регіонах. Америка ж зосереджується на утвердженні домінування у власному регіоні – націлюється на Мексику і Канаду, прагне повернути Панамський канал і отримати контроль над Гренландією,

– мовиться у матеріалі.

У цьому сценарії Трамп нав'язує Україні мирну угоду без супровідних гарантій безпеки. Санкції проти Росії послаблюються, а Путін знову повертається на глобальну арену.

"Можлива угода з Китаєм передбачатиме послаблення американських технологічних обмежень і тарифів для Пекіна в обмін на китайські закупівлі американських товарів і пільгові угоди в Китаї для американських компаній, таких як Tesla", – припустили автори.

Трамп також міг би продемонструвати свою незацікавленість у боротьбі за захист Тайваню. Тому союзники США в Європі та Азії будуть змушені шукати інші способи забезпечити власну оборону в новій атмосфері незахищеності.

Другий сценарій "Випадкові війни"

У цьому випадку західні союзники ведуть між собою торгову війну. В Європі поширюється політична нестабільність, зростає популярність популістських сил, які симпатизують як Трампу, так і Путіну. В Україні ж досягнуто домовленості про припинення вогню, але в Європі широко поширений страх, що Росія в якийсь момент відновить бойові дії.

Сам Трамп неодноразово ставить під сумнів готовність Америки захищати своїх союзників. Китай, Росія чи Північна Корея – або якась комбінація цих держав – вирішують скористатися західним безладом, розпочавши військові дії в Азії та Європі,

– припускають журналісти.

Однак навіть у цьому випадку авторитарні держави прорахувалися. Азійські та європейські демократії дають відсіч, і врешті-решт США виявляються втягнутими в конфлікт, як це вже двічі траплялося у 20-му столітті.

Третій сценарій "Анархія у світі без лідерів"

За цього сценарію США, Китай, Росія та ЄС уникають прямого конфлікту. Але політика Трампа "Америка понад усе" щодо торгівлі, безпеки та міжнародних інституцій створює вакуум лідерства.

Торгові війни Трампа пригнічують економічне зростання в усьому світі. Громадянські конфлікти в таких країнах, як Судан і М'янма, посилюються. ООН виснажена суперництвом великих держав і безсила втрутитися. Натомість конфлікти розпалюються суперницькими регіональними державами, які шукають переваг і ресурсів,

– пишуть журналісти.

За цього сценарію все більше країн, таких як Гаїті, скочуються до насильницької анархії. Зростають потоки біженців на Захід. За цього сценарію популістські партії, що зневажають ліберальну демократію, процвітають в атмосфері соціальної та економічної незахищеності.

Четвертий сценарій "Глобалізація без Америки"

У цьому векторі розвитку подій США відступають за "тарифні стіни" та залишають Світову організацію торгівлі. Ціни в Америці зростають, а товари стають все більш неякісними.

Решта світу реагує на американську автаркію прискоренням економічної взаємозалежності. ЄС ратифікує нову торгівельну угоду з Латинською Америкою і підписує нові угоди з Індією та Китаєм. Європа також відкриває свій ринок для китайських електромобілів і зелених технологій в обмін на те, що китайці відкривають заводи по всьому ЄС і стримують російську агресію проти Європи,

– мовиться у матеріалі.

За цього сценарію інтеграція глобального Півдня з китайською економікою поглиблюється, а країни БРІКС отримують нових членів і посилюють свій вплив. Використання долара як світової валюти зменшується.

П'ятий сценарій "Політика "Америка понад усе" досягає свого успіху"

У цьому сценарії віра Трампа в непереборність американської сили підтверджується. Інвестиції спрямовуються до США, збільшуючи лідерство Америки в технологіях і фінансах.

Європейці та японці різко збільшують витрати на власну оборону, і цього достатньо для стримування російської та китайської агресії. Американські тарифи різко знижують китайське зростання, що призводить до кризи китайської системи. Іранський режим врешті-решт повалений комбінацією військового, економічного та внутрішнього тиску,

– припускають журналісти.

За цього сценарію рейтинг Трампа злітає як вдома, у США, так і за кордоном. Американські ліберали змушені мовчати, а деякі з ворогів Трампа опиняються у в'язниці. Фондовий ринок досягає нового максимуму.

Наприкінці матеріалу автори все ж визнали, що реальність наступних чотирьох років, швидше за все, буде "якоюсь дивною сумішшю всіх вищеописаних сценаріїв" разом із "кількома іншими непередбачуваними подіями". Тому що саме варто очікувати – можна буде побачити вже зовсім скоро.