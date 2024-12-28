Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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Чому Трамп почав висловлювати територіальні претензії

Аналітики зазначають, що заяви Трампа щодо Канади, Гренландії та Панамського каналу свідчать про те, що новообраний президент зосереджений на тому, щоб якимось чином розширити США. Проте наскільки серйозні його заяви, наразі сказати важко.

Деякі республіканці кажуть, що таким чином Трамп просто "тролить", а інші бачать у цьому стратегічну гру, що спрямована на посилення національної безпеки США.

Панамське питання – це Китай. Вони домінують у Західній півкулі в економічному та фінансовому плані, і ми спостерігаємо за ними,

– сказав колишній представник кампанії Трампа.

Панама контролює канал, який з'єднує Атлантичний і Тихий океани, майже 25 років. Говорячи про контроль над Панамським каналом Трамп зауважив, що США можуть заволодіти ним. Він поскаржився на "надмірно високі ціни" і сказав, що США "обкрадають".

Китай інвестував значні кошти в Панаму, зокрема, в низку будівельних проєктів, і управляє двома з п'яти основних панамських портів. У своїх заявах Трамп натякав, що Китай має "неправомірний вплив".

Розмови про купівлю Гренландії також можна розглядати як гру в національну безпеку, зазначається в газеті. Арктика є ключовим регіоном, оскільки США прагнуть протистояти Росії та Китаю, і він стає все більш спірним, оскільки танення льоду відкриває нові судноплавні шляхи. Гренландія також багата на природні ресурси.

Водночас слова Трампа, що прем'єр Канади Джастін Трюдо може стати губернатором 51-го штату виглядають більше як глузування. Частина республіканців вважає, що так обраний президент намагається отримати перевагу в торгівельних переговорах.