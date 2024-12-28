Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Почему Трамп начал высказывать территориальные претензии

Аналитики отмечают, что заявления Трампа по Канаде, Гренландии и Панамскому каналу свидетельствуют о том, что новоизбранный президент сосредоточен на том, чтобы каким-то образом расширить США. Однако насколько серьезны его заявления, пока сказать трудно.

Некоторые республиканцы говорят, что таким образом Трамп просто "троллит", а другие видят в этом стратегическую игру, направленную на усиление национальной безопасности США.

Панамский вопрос – это Китай. Они доминируют в Западном полушарии в экономическом и финансовом плане, и мы наблюдаем за ними,

– сказал бывший представитель кампании Трампа.

Панама контролирует канал, который соединяет Атлантический и Тихий океаны, почти 25 лет. Говоря о контроле над Панамским каналом Трамп заметил, что США могут завладеть им. Он пожаловался на "чрезмерно высокие цены" и сказал, что США "обворовывают".

Китай инвестировал значительные средства в Панаму, в том числе в ряд строительных проектов, и управляет двумя из пяти основных панамских портов. В своих заявлениях Трамп намекал, что Китай имеет "неправомерное влияние".

Разговоры о покупке Гренландии также можно рассматривать как игру в национальную безопасность, отмечается в газете. Арктика является ключевым регионом, поскольку США стремятся противостоять России и Китаю, и он становится все более спорным, поскольку таяние льда открывает новые судоходные пути. Гренландия также богата природными ресурсами.

В то же время слова Трампа, что премьер Канады Джастин Трюдо может стать губернатором 51-го штата выглядят больше как насмешка. Часть республиканцев считает, что так избранный президент пытается получить преимущество в торговых переговорах.