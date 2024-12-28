Та чи засипле Україну снігом уже найближчими днями, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Сніг в Україні

Синоптики прогнозували, що у суботу, 28 грудня, у західних, Вінницькій, Черкаській, подекуди в північних областях туман. Окрім того, слабка ожеледь, на Заході на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північний з переходом на південно-західний, 3 – 10 метрів на секунду. Істотних опадів у найближчі три доби, 28 – 30 грудня, в Україні не буде.

Температура вночі та вдень від -2 до +4 градусів, однак, вночі в Карпатах -1 – -7. Вдень 29 – 30 грудня у південно-західній частині та Криму +1 – +6 градусів.

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Прогноз погоди на 28 – 31 грудня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Зауважимо, раніше, в інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру розповідала, що сильних снігопадів наприкінці грудня не буде.

До кінця грудня по території України снігового покриву не очікуємо. Загалом починаючи з 26-го і до 30 – 31 грудня впливатиме поле високого тиску, яке просто унеможливить надходження до території України атмосферних фронтів і забезпечить нам таку стабільну спокійну погоду без опадів,

– наголосила Наталія Птуха.

Також зауважила, тенденція останніх років зберігається. Додала, науковці кажуть, що такі поняття, як "утворення снігового покриву" на початку і "руйнування сталого снігового покриву" в кінці зимового сезону, вже є неактуальними.

Адже в умовах зміни клімату бачимо, що сніговий покрив у наших широтах якщо й утворюється, то досить короткочасний і такий, як кажуть, рваний, тобто лише місцями,

– пояснила синоптикиня.

За прогнозом Укргідрометцентру, очікувана місячна кількість опадів у січні 2025 року сягає 33 – 79 міліметрів. Це у межах норми.