И засыплет ли Украину снегом уже в ближайшие дни, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Снег в Украине

Синоптики прогнозировали, что в субботу, 28 декабря, в западных, Винницкой, Черкасской, местами в северных областях туман. Кроме того, слабый гололед, на Западе на дорогах местами гололедица.

Ветер северный с переходом на юго-западный, 3 – 10 метров в секунду. Существенных осадков в ближайшие трое суток, 28 – 30 декабря, в Украине не будет.

Температура ночью и днем от -2 до +4 градусов, однако, ночью в Карпатах -1 – -7. Днем 29 – 30 декабря в юго-западной части и Крыму +1 – +6 градусов.

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Прогноз погоды на 28 – 31 декабря / Скриншоты из Укргидрометцентра

Заметим, ранее, в интервью 24 Каналу представительница Укргидрометцентра рассказывала, что сильных снегопадов в конце декабря не будет.

До конца декабря по территории Украины снежного покрова не ожидаем. В целом начиная с 26-го и до 30 – 31 декабря будет влиять поле высокого давления, которое просто сделает невозможным поступление на территорию Украины атмосферных фронтов и обеспечит нам такую стабильную спокойную погоду без осадков,

– отметила Наталья Птуха.

Также отметила, тенденция последних лет сохраняется. Добавила, ученые говорят, что такие понятия, как "образование снежного покрова" в начале и "разрушение устойчивого снежного покрова" в конце зимнего сезона, уже неактуальны.

Ведь в условиях изменения климата видим, что снежный покров в наших широтах если и образуется, то достаточно кратковременный и такой, как говорят, рваный, то есть только местами,

– объяснила синоптик.

По прогнозу Укргидрометцентра, ожидаемое месячное количество осадков в январе 2025 года достигает 33 – 79 миллиметров. Это в пределах нормы.