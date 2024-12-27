Якою буде погода на Новий рік, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сніг на Новий рік

За попередніми прогнозами синоптиків, перший день 2025 року в Україні буде більш спокійним. Втім, уже з 2 січня будуть змінюватися атмосферні процеси. Так, слабшатиме антициклон і надходитимуть атмосферні фронти з північного заходу. Вони принесуть опади.

Наталія Птуха також висловила сподівання, що погода в Україні вже більше нагадуватиме зимову й повернеться до більш кліматичної норми цього сезону. Водночас зазначила, що за розрахунками на вівторок, 24 грудня, на Новий рік в Україні все досить спокійно. Пояснила, через вплив поля високого тиску.

Без опадів і температурний фон приблизно такий самий, як ми маємо зараз (на 24 грудня – 24 Канал). Вдень, звичайно, можуть бути плюси, це не виключено,

– сказала представниця Укргідрометцентру.

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