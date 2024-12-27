Якою буде погода на Новий рік, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Сніг на Новий рік
За попередніми прогнозами синоптиків, перший день 2025 року в Україні буде більш спокійним. Втім, уже з 2 січня будуть змінюватися атмосферні процеси. Так, слабшатиме антициклон і надходитимуть атмосферні фронти з північного заходу. Вони принесуть опади.
Наталія Птуха також висловила сподівання, що погода в Україні вже більше нагадуватиме зимову й повернеться до більш кліматичної норми цього сезону. Водночас зазначила, що за розрахунками на вівторок, 24 грудня, на Новий рік в Україні все досить спокійно. Пояснила, через вплив поля високого тиску.
Без опадів і температурний фон приблизно такий самий, як ми маємо зараз (на 24 грудня – 24 Канал). Вдень, звичайно, можуть бути плюси, це не виключено,
– сказала представниця Укргідрометцентру.
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Погода на місяць
- Синоптики Укргідрометцентру також зробили прогноз на січень. Зокрема, зазначили, що середня місячна температура повітря передбачається в межах 0 – -3 градусів. У Закарпатській, Одеській і Херсонській областях, а також Криму 0 – +2 градуси, що на 1,5 – 2 градуси більше за норму.
- Місячна кількість опадів 32 – 79 міліметрів. Це в межах норми.
- До речі, за кліматичними характеристиками, абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували в нашій державі за всю історію спостережень, становить -23 – -37 градусів.
- Однак, у Харківській, Дніпропетровській, Київській, Сумській областях і в Карпатах подекуди -38 – -39 градусів. На Черкащині та Луганщині – подекуди навіть -40 – -41,9 градуса. На півдні Криму -13 – -22 градуси.
- Абсолютний максимум температури повітря в січні – +10 – +18 градусів. У Криму навіть до +21. Тим часом у Чернігівській, Сумській областях та на високогір'ї Карпат +8 – +9 градусів.