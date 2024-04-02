Чи становить зараз небезпеку пил, який надійшов до нас з Сахари, у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

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Не пилова буря

Представниця Укргідрометцентру зауважила, що пил надійшов переважно з Південного Заходу. Він спричинив запиленість саме в атмосфері.

Це в жодному разі не можна називати пиловою бурею, тому що пилова буря виникає в горизонтальному вигляді в містах. Наприклад, коли пересушується ґрунт в Україні та сильні пориви вітру, і тоді цей ґрунт підіймається і несеться, ось тоді це пилова або піщана буря,

– наголосила Птуха.

Тож в Україні просто запиленість атмосфери. До нашої території вже надійшов тільки дрібнодисперсний пил, тобто дрібнесенькі частинки, які зависають зараз у верхніх шарах атмосфери, вище, ніж людина проживає.

Однак, якась частина запилення може осідати на території України. Тож фахівці радять людям, які особливо схильні до захворювання дихальних шляхів або респіраторних захворювань, утриматися від тривалої діяльності на відкритому повітрі, зачиняти вікна, вмикати очищувач повітря.

Якоїсь безпосередньо небезпеки це не становить, але певний дискомфорт може виникати,

– підкреслила Птуха.

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Зверніть увагу! Синоптикиня зазначила, що вже 2 квітня повітряні потоки на території України будуть змінюватися на західні. Надходитиме атмосферний фронт. Він принесе опади. Тож уже з вівторка по західних областях буде відбуватися вимивання пилу з атмосфери.