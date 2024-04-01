Про це повідомили українські метеорологи. Зазначають, що сьогодні небо може бути тьмяним, а концентрація пилу в повітрі – вище, ніж зазвичай.

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Що відомо

30 – 31 березня на територію України з південного заходу поширилося дуже тепле повітря, африканського походження, середня добова температура перевищила норму на 5 – 12 градусів.

Разом з цим теплом з північної частини Африки переноситься і пил, про що свідчать супутникові знімки. Цей пил створює ефект затуманеного неба, в приземному шарі може спостерігатися імла.

Супутниковий знімок з платформи EUMETSAT

При цьому метеорологи наголошують, що в Україні станом на зараз концентрації пилу не перевищують гранично допустимих норм.

Як дового триватиме явище

За даними Українського гідрометеорологічного центру, найближчої доби така ситуація утримається у більшості областей країни, лише у західних областях завтра вдень атмосферний фронт зумовить дощі.

Згодом 3 – 4 квітня дощі пройдуть на більшій частині території країни, зміниться повітряна маса, якість повітря поліпшиться.

До слова, 24 Канал поговорив із алергологом Майєю Руселевич про те, як пил із Сахари впливає на здоров'я та як мінімізувати шкоду. Зокрема, лікарка радить не панікувати, але не займатись спортом на відкритому повітрі, перебувати у приміщеннях, де зволожене повітря та пити багато води.