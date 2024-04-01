Об этом сообщили украинские метеорологи. Отмечают, что сегодня небо может быть тусклым, а концентрация пыли в воздухе – выше, чем обычно.
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Что известно
30 – 31 марта на территорию Украины с юго-запада распространился очень теплый воздух африканского происхождения, средняя суточная температура превысила норму на 5 – 12 градусов.
Вместе с этим теплом с северной части Африки переносится и пыль, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Эта пыль создает эффект затуманенного неба, в приземном слое может наблюдаться мгла.
Спутниковый снимок с платформы EUMETSAT
При этом метеорологи отмечают, что в Украине по состоянию на сейчас концентрации пыли не превышают предельно допустимых норм.
Как долго продлится явление
По данным Украинского гидрометеорологического центра, ближайшие сутки такая ситуация сохранится в большинстве областей страны, только в западных областях завтра днем атмосферный фронт обусловит дожди.
Впоследствии 3 – 4 апреля дожди пройдут на большей части территории страны, изменится воздушная масса, качество воздуха улучшится.