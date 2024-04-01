Также пыль несет опасность детям и пожилым людям. Синоптики отмечают, что ее принесла теплая волна с западного Средиземноморья.
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Пыль из Сахары пришла в Украину
Жители западного региона могли наблюдать это (пыль – 24 Канал) еще вчера, а сегодня она распространится на большинство областей Украины. Небо будет тусклым,
– говорится в сообщении.
Синоптики также рассказали, что пыль в Украину принесла теплая волна с западного Средиземноморья, из-за которой можно наблюдать аномально теплую погоду в течение последних дней в стране.
Украинцев призывают быть внимательными и закрыть окна, ведь пыль вредна для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.
Карта распространения пыли / фото Укргидрометцентр
Погода в Украине на апрель
- Синоптики рассказали, что в первой половине апреля в Украине предполагается неожиданно теплая погода. В некоторые дни температура воздуха днем может достигать 20 – 25 градусов.
- Также они отметили, что примерно с 9 – 10 апреля ночи станут заметно теплее по всей территории Украины. Согласно прогнозу синоптика, в течение месяца средняя температура воздуха ожидается на 2 – 3,5 градуса, выше обычной для этого периода.
- В большинстве областей предполагается недостаточное количество осадков. Это связано с преобладанием поля повышенного атмосферного давления в юго-восточной части Европы.