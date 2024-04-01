Также пыль несет опасность детям и пожилым людям. Синоптики отмечают, что ее принесла теплая волна с западного Средиземноморья.

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Пыль из Сахары пришла в Украину

Жители западного региона могли наблюдать это (пыль – 24 Канал) еще вчера, а сегодня она распространится на большинство областей Украины. Небо будет тусклым,

– говорится в сообщении.

Синоптики также рассказали, что пыль в Украину принесла теплая волна с западного Средиземноморья, из-за которой можно наблюдать аномально теплую погоду в течение последних дней в стране.

Украинцев призывают быть внимательными и закрыть окна, ведь пыль вредна для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.



Карта распространения пыли / фото Укргидрометцентр

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