Також пил несе небезпеку дітям та людям похилого віку. Синоптики зазначають, що його принесла тепла хвиля із західного Середземномор'я.

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Пил з Сахари прийшов до України

Мешканці західного регіону могли спостерігати це (пил – 24 Канал) ще вчора, а сьогодні він пошириться на більшість областей України. Небо буде тьмяним,
– мовиться у повідомленні.

Синоптики також розповіли, що пил до України принесла тепла хвиля із західного Середземномор'я, через яку можна спостерігати аномально теплу погоду протягом останніх днів в країні.

Українців закликають бути уважними та зачинити вікна, адже пил шкідливий для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

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Карта розповсюдження пилу / фото Укргідрометцентр

Погода в Україні на квітень

  • Синоптики розповіли, що у першій половині квітня в Україні передбачається несподівано тепла погода. У деякі дні температура повітря вдень може сягати 20 – 25 градусів.
  • Також вони зазначили, що приблизно з 9 – 10 квітня ночі стануть помітно теплішими по всій території України. Згідно з прогнозом синоптика, протягом місяця середня температура повітря очікується на 2 – 3,5 градуса, вищою за звичайну для цього періоду.
  • У більшості областей передбачається недостатня кількість опадів. Це пов'язано з переважанням поля підвищеного атмосферного тиску в південно-східній частині Європи.