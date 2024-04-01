Також пил несе небезпеку дітям та людям похилого віку. Синоптики зазначають, що його принесла тепла хвиля із західного Середземномор'я.
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Пил з Сахари прийшов до України
Мешканці західного регіону могли спостерігати це (пил – 24 Канал) ще вчора, а сьогодні він пошириться на більшість областей України. Небо буде тьмяним,
– мовиться у повідомленні.
Синоптики також розповіли, що пил до України принесла тепла хвиля із західного Середземномор'я, через яку можна спостерігати аномально теплу погоду протягом останніх днів в країні.
Українців закликають бути уважними та зачинити вікна, адже пил шкідливий для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.
Карта розповсюдження пилу / фото Укргідрометцентр
Погода в Україні на квітень
- Синоптики розповіли, що у першій половині квітня в Україні передбачається несподівано тепла погода. У деякі дні температура повітря вдень може сягати 20 – 25 градусів.
- Також вони зазначили, що приблизно з 9 – 10 квітня ночі стануть помітно теплішими по всій території України. Згідно з прогнозом синоптика, протягом місяця середня температура повітря очікується на 2 – 3,5 градуса, вищою за звичайну для цього періоду.
- У більшості областей передбачається недостатня кількість опадів. Це пов'язано з переважанням поля підвищеного атмосферного тиску в південно-східній частині Європи.