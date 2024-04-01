Також пил несе небезпеку дітям та людям похилого віку. Синоптики зазначають, що його принесла тепла хвиля із західного Середземномор'я.

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Пил з Сахари прийшов до України

Мешканці західного регіону могли спостерігати це (пил – 24 Канал) ще вчора, а сьогодні він пошириться на більшість областей України. Небо буде тьмяним,

– мовиться у повідомленні.

Синоптики також розповіли, що пил до України принесла тепла хвиля із західного Середземномор'я, через яку можна спостерігати аномально теплу погоду протягом останніх днів в країні.

Українців закликають бути уважними та зачинити вікна, адже пил шкідливий для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.



Карта розповсюдження пилу / фото Укргідрометцентр

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