Представляет ли сейчас опасность пыль, которая поступила к нам из Сахары, в комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Не пылевая буря

Представительница Укргидрометцентра отметила, что пыль поступила преимущественно с Юго-Запада. Она вызвала запыленность именно в атмосфере.

Это ни в коем случае нельзя называть пылевой бурей, потому что пылевая буря возникает в горизонтальном виде в городах. Например, когда пересушивается почва в Украине и сильные порывы ветра, и тогда этот грунт поднимается и несется, вот тогда это пылевая или песчаная буря,

– подчеркнула Птуха.

Поэтому в Украине просто запыленность атмосферы. На нашу территорию уже поступила только мелкодисперсная пыль, то есть мелкие частицы, которые зависают сейчас в верхних слоях атмосферы, выше, чем человек проживает.

Однако, какая-то часть запыления может оседать на территории Украины. Поэтому специалисты советуют людям, которые особенно склонны к заболеванию дыхательных путей или респираторных заболеваний, воздержаться от длительной деятельности на открытом воздухе, закрывать окна, включать очиститель воздуха.

Какой-то непосредственно опасности это не представляет, но определенный дискомфорт может возникать,

– подчеркнула Птуха.

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