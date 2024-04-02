Представляет ли сейчас опасность пыль, которая поступила к нам из Сахары, в комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Не пылевая буря
Представительница Укргидрометцентра отметила, что пыль поступила преимущественно с Юго-Запада. Она вызвала запыленность именно в атмосфере.
Это ни в коем случае нельзя называть пылевой бурей, потому что пылевая буря возникает в горизонтальном виде в городах. Например, когда пересушивается почва в Украине и сильные порывы ветра, и тогда этот грунт поднимается и несется, вот тогда это пылевая или песчаная буря,
– подчеркнула Птуха.
Поэтому в Украине просто запыленность атмосферы. На нашу территорию уже поступила только мелкодисперсная пыль, то есть мелкие частицы, которые зависают сейчас в верхних слоях атмосферы, выше, чем человек проживает.
Однако, какая-то часть запыления может оседать на территории Украины. Поэтому специалисты советуют людям, которые особенно склонны к заболеванию дыхательных путей или респираторных заболеваний, воздержаться от длительной деятельности на открытом воздухе, закрывать окна, включать очиститель воздуха.
Какой-то непосредственно опасности это не представляет, но определенный дискомфорт может возникать,
– подчеркнула Птуха.
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