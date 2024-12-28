Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Росіяни за добу залучили 765 дронів-камікадзе.

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Росія атакує дронами й артилерією

Українські захисники продовжують утримувати позиції та завдавати росіянам значних втрат у живій силі і техніці.

Харківський та Куп’янський напрямки

На Харківському напрямку росіяни тричі намагалися безуспішно штурмувати українські позиції у районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку ворог продовжує наступальні дії біля Глушківки та Лозової, але також зазнає відчутних втрат. Українські сили зупинили три ворожі атаки, а ще одне бойове зіткнення триває.

Лиманський та Краматорський напрямки

На Лиманському напрямку російські війська здійснили 19 атак на позиції українських сил поблизу Греківки, Першотравневого, Надії та інших населених пунктів.

Чотири боєзіткнення тривають на цих ділянках фронту. На Краматорському напрямку ворог здійснив 14 штурмів поблизу Ступочок та Часового Яру, два з яких тривають до цього часу. Всі ці атаки були зупинені українськими військами, які продовжують ефективно стримувати агресію.

Торецький та Покровський напрямки

Особливу увагу варто звернути на Покровський напрямок, де ворог здійснив 48 атак, з яких 30 були відбиті українськими військами. Зокрема, українські захисники знешкодили понад 400 окупантів, з них 201 – безповоротно.

Окрім того, були знищені дві бойові броньовані машини та сім одиниць автомобільної техніки. На Торецькому напрямку українські війська успішно відбили три атаки противника в районі Торецька та Щербинівки, а ще два боєзіткнення тривають.

Курахівський та Времівський напрямки

На Курахівському напрямку ворог спробував прорвати оборону в районах Петропавлівки, Українки, Курахового та Дачного, здійснивши 17 атак. 11 з них вже були зупинені, але ще шість продовжуються.

На Времівському напрямку росіяни 11 разів атакували наші підрозділи біля Костянтинопільське, Велика Новосілка та Времівка. Один бій триває й досі.

Придніпровський напрямок та Курська область

На Придніпровському напрямку українські війська зупинили атаку ворога, не дозволивши росіянам просунутися. В Курській області наші захисники відбили дев’ять атак противника, з яких один бій триває.