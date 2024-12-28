Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Россияне за сутки привлекли 765 дронов-камикадзе.

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Россия атакует дронами и артиллерией

Украинские защитники продолжают удерживать позиции и наносить россиянам значительные потери в живой силе и технике.

Харьковское и Купянское направления

На Харьковском направлении россияне трижды пытались безуспешно штурмовать украинские позиции в районе Волчанска. На Купянском направлении враг продолжает наступательные действия у Глушковки и Лозовой, но также несет ощутимые потери. Украинские силы остановили три вражеские атаки, а еще одно боевое столкновение продолжается.

Лиманское и Краматорское направления

На Лиманском направлении российские войска совершили 19 атак на позиции украинских сил вблизи Грековки, Первомайского, Надежды и других населенных пунктов.

Четыре боестолкновения продолжаются на этих участках фронта. На Краматорском направлении враг совершил 14 штурмов вблизи Ступочок и Часового Яра, два из которых продолжаются до сих пор. Все эти атаки были остановлены украинскими войсками, которые продолжают эффективно сдерживать агрессию.

Торецкое и Покровское направления

Особое внимание стоит обратить на Покровское направление, где враг совершил 48 атак, из которых 30 были отражены украинскими войсками. В частности, украинские защитники обезвредили более 400 оккупантов, из них 201 – безвозвратно.

Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины и семь единиц автомобильной техники. На Торецком направлении украинские войска успешно отбили три атаки противника в районе Торецка и Щербиновки, а еще два боестолкновения продолжаются.

Кураховское и Времовское направления

На Кураховском направлении враг попытался прорвать оборону в районах Петропавловки, Украинки, Курахово и Дачного, осуществив 17 атак. 11 из них уже были остановлены, но еще шесть продолжаются.

На Времовском направлении россияне 11 раз атаковали наши подразделения у Константинопольского, Великая Новоселка и Времовка. Один бой продолжается до сих пор.

Приднепровское направление и Курская область

На Приднепровском направлении украинские войска остановили атаку врага, не позволив россиянам продвинуться. В Курской области наши защитники отбили девять атак противника, из которых один бой продолжается.