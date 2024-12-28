О захвате оккупантами Курахово 27 декабря сообщал Институт изучения войны. Но пока враги только продвинулись возле города. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на проект DeepState.

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Обновленные данные от DeepState

В сообщении ISW ранее говорилось, что оккупанты продвинулись к административным границам Курахово, захватили город и поля на юге. Аналитики DeepState отмечают, что враги не контролируют город, но бои продолжаются на его западных и южных окраинах. Хотя на этом направлении, как пишут в DeepState, "тенденции неутешительные".

Ситуация возле Курахово: смотреть на карте

Зато российские войска продвинулись возле Шевченко, Янтарного, Разлива, Ровнополя и в Торецке.

Россияне продолжают штурмовать Курахово

Известно, что вблизи Курахово находится от 35 до 36 тысяч россиян. Оккупанты проводили в городе бронетанковые атаки, но, вероятно, понесли значительные потери.

Российские у Курахово имеют значительное преимущество в живой силе и технике и усиливают давление. Вооруженные Силы Украины сдерживают штурмы врага и проводят контрдиверсионные мероприятия.