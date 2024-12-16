Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал. Оккупанты стягивают силы для прорыва.

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ВСУ сдерживают штурмы россиян

По его словам, враг проводит активные штурмы как на юго-восточной окраине города, так и в городской застройке южной части Курахово.

На этом направлении россияне сосредоточили силы 90-й танковой дивизии, 20-й и 110-й мотострелковых дивизий, а также 5-й мотострелковой бригады.

Для противника важно выровнять линию фронта, чтобы иметь возможность перегруппироваться, восстановить подразделения и подготовиться к новым атакам. Наши военные героически держат позиции, несмотря на постоянное давление врага,

– подчеркнул Волошин.

К слову, российские диверсионно-разведывательные группы пытаются проникнуть в Курахово под видом гражданских. Так они планируют захватить важные объекты в городе.

В то же время украинские военные проводят контрдиверсионные мероприятия для предотвращения таких действий оккупантов.