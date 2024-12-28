Про захоплення окупантами Курахового 27 грудня повідомляв Інститут вивчення війни. Але наразі вороги лише просунулися біля міста. Про це 24 Канал пише з посиланням на проєкт DeepState.

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Оновлені дані від DeepState

В повідомленні ISW раніше йшлося, що окупанти просунулися до адміністративних кордонів Курахового, захопили місто і поля на півдні. Аналітики DeepState зазначають, що вороги не контролюють місто, але бої тривають на його західних та південних околицях. Хоча на цьому напрямку, як пишуть в DeepState, "тенденції невтішні".

Ситуація біля Курахового: дивитися на карті

Натомість російські війська просунулися біля Шевченко, Янтарного, Розливу, Рівнополя та в Торецьку.

Росіяни продовжують штурмувати Курахове

Відомо, що поблизу Курахового знаходиться від 35 до 36 тисяч росіян. Окупанти проводили в місті бронетанкові атаки, але, ймовірно, зазнали значних втрат.

Російські біля Курахового мають значну перевагу в живій силі і техніці та посилюють тиск. Збройні Сили України стримують штурми ворога та проводять контрдиверсійні заходи.