Про захоплення окупантами Курахового 27 грудня повідомляв Інститут вивчення війни. Але наразі вороги лише просунулися біля міста. Про це 24 Канал пише з посиланням на проєкт DeepState.
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Оновлені дані від DeepState
В повідомленні ISW раніше йшлося, що окупанти просунулися до адміністративних кордонів Курахового, захопили місто і поля на півдні. Аналітики DeepState зазначають, що вороги не контролюють місто, але бої тривають на його західних та південних околицях. Хоча на цьому напрямку, як пишуть в DeepState, "тенденції невтішні".
Ситуація біля Курахового: дивитися на карті
Натомість російські війська просунулися біля Шевченко, Янтарного, Розливу, Рівнополя та в Торецьку.
Росіяни продовжують штурмувати Курахове
Відомо, що поблизу Курахового знаходиться від 35 до 36 тисяч росіян. Окупанти проводили в місті бронетанкові атаки, але, ймовірно, зазнали значних втрат.
Російські біля Курахового мають значну перевагу в живій силі і техніці та посилюють тиск. Збройні Сили України стримують штурми ворога та проводять контрдиверсійні заходи.