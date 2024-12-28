У Києві з 2 по 31 січня працюватимуть 78 пунктів для приймання та екологічної утилізації новорічних дерев. Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

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Як працюватимуть ці пункти

Пункти прийматимуть лише живі дерева без прикрас. Вони будуть розташовані у парках, скверах та на території комунальних підприємств. У місцях без зазначеного графіка роботи дерева можна залишати у будь-який час, крім періоду комендантської години.

Як зазначив Олександр Возний, директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, кількість таких пунктів цього року збільшили майже вдвічі. Він закликав усіх, хто встановлював вдома живу ялинку, здати її на екологічну утилізацію після свят.



Пункти прийому дерев / Фото сайту КМДА

Зібрані дерева будуть подрібнені на щепу, яка використовуватиметься для покращення ґрунту, зокрема, для молодих дерев.