Саме для того, аби розвіяти усі страхи та популярні міфи, у США запускають незвичний проєкт будівництва сонячних електростанцій. Що про них відомо – розповідає 24 Канал з посиланням на pv magazine.

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У чому суть американського проєкту

Проєкт ініціювало Міністерство енергетики США, виділивши 11 мільярдів доларів. Метою проєкту є поліпшення сумісності великомасштабних сонячних установок з дикою природою та сільським господарством. Це відбувається в межах ініціативи "Сонячна енергія з вигодами для дикої природи та екосистеми".

За останні 10 років у США відкрили понад 5 000 масштабних СЕС і їхня кількість тільки зростає. Та сонячна енергетика має чимало проблем, зокрема велику кількість опонентів – звичайні люди, організовані групи та муніципальні ради виступають проти будівництва нових СЕС. Серед причин – побоювання, що будівництво нових станцій може вплинути на дику природу та сільськогосподарські угіддя, а також створити проблеми із землекористуванням.



Новий проєкт має на меті вдосконалити встановлення сонячних панелей / Фото Pexels

Тому серед цілей програми Міненерго США є впровадження стратегій, які покращать розміщення сонячних панелей, що сприятливо впливатиме на навколишнє середовище, екосистеми і спільноти. Уряд фінансуватиме дослідження, розробки, технічну допомогу тощо.

У межах цієї програми уряд США виділить від 3 до 8 грантів у розмірі від 1 до 3 мільйонів доларів.