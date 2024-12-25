На автошляху генерують електрику 3 джерела енергії. Що відомо про цей проєкт – розповідає 24 Канал з посиланням на pv magazine.

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Що відомо про нове шосе

Розробником шосе була компанія Shandong Hi-Speed Group. Саме ця компанія створила автошлях, протяжністю 152,7 кілометра з вісьмома смугами руху. Швидкістю руху на шосе – до 120 кілометрів на годину. На автошляху відкриті 3 зони обслуговування, 2 паркувальні зони та 10 пунктів стягнення плати.

Ще одним інноваційним кроком стало встановлення сонячних, вітрових та геотермальних установок для генерації електрики. Сонячні панелі встановили в будівлях обслуговування, пунктах стягнення плати, в'їзних пандусах та набережних. Також створили фотоелектричні навіси для транспорту, які також слугують зарядними станціями для електромобілів.

Також на шосе встановлені невеликі вітряні турбіни геотермальні теплові насоси та розподілені системи зберігання енергії в зонах обслуговування. Також там передбачена поліпшена система очищення стічних вод, стандарти будівництва з практично нульовим споживанням енергії та нові зелені насадження для поглинання вуглецю з повітря.

Згідно з підрахунками китайської влади, шосе Цзінань-Хефей щорічно викидатиме 13 600 тонн вуглецю, але згадані технології компенсують ці викиди на 22 500 тонн на рік.