Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Антоніу Гутерреша на кліматичному саміті COP30 у Белемі.

Дивіться також Танення льодовиків у Арктиці сповільнилося: чи є це сигналом зупинки глобального потепління

Чим небезпечне глобальне підвищення температури?

Гутерреш завив, що навіть незначне підвищення температури призводить до зростання голоду, переселення та втрат, насамперед серед тих, хто найменше відповідальний за кліматичну кризу. За його словами, це може викликати незворотні зміни в екосистемах, поставити мільярди людей у нестерпні умови життя та посилити загрози миру й безпеці.

Антоніу Гутерреш / Фото GettyImages

Він назвав нездатність зупинити глобальне потепління "моральною поразкою та смертельною недбалістю". За його словами, кожен новий рік стає дедалі теплішим, що вдарятиме по світовій економіці, поглиблюватиме нерівність і найбільше шкодитиме країнам, що розвиваються, навіть попри те, що саме вони найменше спричинили кліматичну кризу.

Після десятиліть заперечень і зволікань наука тепер говорить нам, що тимчасове перевищення межі в 1,5 градуса за Цельсієм – починаючи не пізніше початку 2030-х років – є неминучим,

– наголосив генсек.

Він підкреслив, що потрібна радикальна зміна підходів, аби обмежити масштаби і тривалість цього перевищення та якомога швидше його зменшити. Навіть короткочасне перевищення цієї межі, за його словами, призведе до значно більших руйнувань і витрат для всіх держав.

Хто підтримав Гутерреша?

Позицію Гутерреша підтримала глава Всесвітньої метеорологічної організації Селеста Сауло, яка зазначила, що викиди парникових газів нині є найвищими за останні 800 тисяч років.

З січня по серпень цього року середня температура Землі була приблизно на 1,42 градуса за Цельсієм вище до індустріального рівня, а температура океанів також досягла рекордних значень, що завдає тривалої шкоди морським екосистемам та економіці,

– заявила Сауло.

Гутерреш наголосив, що межа у 1,5 градуса за Цельсієм залишається "червоною лінією для людства", та закликав до різкого скорочення викидів, прискореної відмови від викопного палива і посилення захисту лісів та океанів.

Світ на межі кліматичної катастрофи / Фото Unsplash

Він також звернув увагу на зростання інвестицій у відновлювані джерела енергії, які вже перевищують вкладення у викопне паливо на 800 мільярдів доларів.

Гутерреш зазначив, що "чиста енергія перемагає за ціною, продуктивністю та потенціалом", але вона потребує "політичної сміливості".

Які населені пункти у небезпеці через підвищення рівня моря?

Тривалі викиди парникових газів можуть спричинити підвищення рівня моря, що становить загрозу для прибережних міст. Про це йдеться у дослідженні науковців канадського Університету Макгілла.

Вчені з'ясували, що найбільш уразливими до затоплення є населені пункти у Південно-Східній Азії, Південній і Центральній Америці, а також в Африці. Вони підрахували, що зі 840 мільйонів будівель, розташованих у досліджуваних регіонах, близько 136 мільйонів можуть постраждати у разі підняття рівня моря на 20 метрів до 2100 року.

Результати дослідження свідчать, що навіть за найоптимістичнішого сценарію наслідки зміни клімату для прибережних територій залишаться масштабними.

"Підвищення рівня моря – це повільний, але незворотний наслідок потепління, який триватиме століттями", – наголосила професорка Наталія Гомес, одна зі співавторок дослідження.

Чим цікава "мала АЕС", яка може з'явитися у Польщі?