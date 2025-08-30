Атомна електростанція нового типу, або ж як її називають – "мала АЕС" – уже скоро з'явиться в Європі. Такі станції уже спорудили в США. Де її побудують та які її переваги – розповість 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

Що таке "мала АЕС" і де її збудують?

Польська державна енергетична компанія Orlen заявила, що спорудить перший в країні та в Європі малий модульний ядерний реактор. Його розгорнуть у місті Вроцлавек. Основою "малої АЕС" стане американська технологія BWRX-300. Сполучені Штати активно розгортають модульні ядерні реактори як альтернативу вугільній енергетиці.

Альтернатива вугіллю дуже цікавить Польщу, яка станом на 2019 рік споживала 87% від усього вугілля, яке надходило в Європейський Союз. Тому в країні планують розгорнути аж 24 малі модульні ядерні реактори, які дозволять зменшити частку вугілля на енергетичному ринку.



Як виглядає малий ядерний реактор / Фото GE Vernova Hitachi

BWRX-300 – це реактори з водяним охолодженням та природною циркуляцією. Їхня потужність – 300 мегаватів. Реактори обладнані надійними системами безпеки – це дозволяє отримувати електроенергію без ризиків та викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Польща є другою країною у світі, яка розгортає такі реактори після США. Також над подібним проєктом працює Канада.