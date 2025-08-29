Вдалося встановити, що вода "схована" на майже 700 кілометрів під поверхнею Землі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Galaxy.

Чому вода перебуває у мантії Землі?

Однак не все так просто. Вода там не у рідкому агрегатному стані. Вона є частиною структури мінералу рингвудиту, який може існувати тільки під високим тиском. Водночас мовиться про колосальні об'єми: більше, ніж у всіх океанах разом.

Що таке мантія Землі Це внутрішня оболонка між поверхнею та ядром нашої планети.

Цей мінерал всотує в себе воду. Він є складовою частиною мантії Землі. Ймовірно, внутрішній резервуар води існував від моменту утворення планети, тому це ставить під сумнів теорію вчених, що вода потрапила на Землю із комет. До цього вона була основною гіпотезою стосовно рідини.



Вчені зробили революційне відкриття / Фото Pexels

Це відкриття також змушує переглянути колообіг води на планеті, адже, скоріше за все, уявлення про нього теж були хибними. Раніше вважали, що цей цикл охоплює лише океани, атмосферу та поверхневі води.

Однак після цього відкриття вчені вводять поняття "глибинний колообіг води". Відповідно до нової теорії, вода циркулює між надрами планети та її поверхнею протягом геологічних епох. Це відкриття спонукає до переоцінки динаміки гідрології Землі.

