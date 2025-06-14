У 2020 році рівень кислотності океанів Землі перейшов критичну межу, яку науковці називають "небезпечною зоною". Про це пише 24 Канал із посиланням на Livescience.

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Екосистеми під загрозою

Це означає, що ми офіційно перетнули ще один із планетарних кордонів, які вказують на безпечні умови для існування життя на планеті. Закислення відбулося через надмірне поглинання океанами вуглекислого газу – близько 30% усіх викидів CO2, що перетворюється на вугільну кислоту у воді.

Цей процес змінює хімічний склад морського середовища, зокрема зменшує кількість карбонатних іонів. А це життєво важливо для організмів, які будують мушлі та скелети – коралів, молюсків, планктону. Згідно з новими оцінками, близько 40% поверхневих вод океану вже перевищили поріг безпечної кислотності, а на глибині до 200 метрів таких вод – понад 60%.



Океан забруднений / Фото Pexels

Науковець Стів Віддікомб із Плімутської морської лабораторії назвав це «бомбою уповільненої дії» для морського життя та прибережних економік, адже зміни відбуваються поступово, але мають катастрофічні наслідки. Причина – в основному у спалюванні викопного палива, що продовжує збагачувати атмосферу CO2 і стимулювати подальше підкислення океанів.

До слова, рівень вуглекислого газу в атмосфері Землі перевищив 430 частин на мільйон у травні 2025 року, вперше досягнувши такого рівня в історії спостережень.